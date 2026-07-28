Όλο και περισσότεροι επιλέγουν το ChatGPT αντί για ψυχοθεραπεία

Ησυζήτηση με το ChatGPT για θέματα όπως το άγχος, ένας χωρισμός ή προσωπικά προβλήματα γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη – Τι λένε έρευνες για τους ανθρώπους που στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη αναζητώντας συναισθηματική υποστήριξη.Το να ζητά κάποιος συμβουλές από το ChatGPT πριν πάρει μια σημαντική απόφαση, να μοιράζεται μαζί του έναν χωρισμό ή να το χρησιμοποιεί ως βοήθεια για να διαχειριστεί το άγχος του αποτελεί πλέον μια διαδεδομένη πρακτική, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων γενιών. Αυτό που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε με τεχνολογική περιέργεια, σήμερα εξελίσσεται σε μία από τις πιο δημοφιλείς χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Σύμφωνα με έκθεση του Harvard Business Review, η πιο συχνή χρήση της AI αφορά τη συναισθηματική υποστήριξη και τη συντροφιά, ξεπερνώντας ακόμη και εφαρμογές που σχετίζονται με την οργάνωση της προσωπικής ζωής, την αναζήτηση σκοπού ή την υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών.Παράλληλα, μελέτη του 2025 από τη Línea Directa έδειξε ότι εννέα στους δέκα νέους Ισπανόφωνους ηλικίας 16 έως 19 ετών χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία, ενώ το 24,8% των Ισπανών έχει στραφεί στην ψηφιακή αυτοδιάγνωση ως πρώτη επιλογή. Στο Μεξικό, το φαινόμενο ενισχύεται επίσης, καθώς σύμφωνα με την έκθεση AXA Mind Health Report, το 71% του πληθυσμού δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.Η εξάπλωση αυτών των εργαλείων συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η ψυχική υγεία παγκοσμίως βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής ή δυσκολίας που επηρεάζει την ψυχολογική τους ευεξία.Ωστόσο, η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει και ανησυχίες. Έρευνα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένα σε μηχανές αναζήτησης παρείχαν λανθασμένες πληροφορίες υγείας ή περιεχόμενο αποκομμένο από το πλαίσιο, το οποίο παρουσιαζόταν ως αξιόπιστο.Λόγω της πιθανής επίδρασης αυτών των τεχνολογιών στη ζωή των ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει τα συστήματα AI που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας στις κατηγορίες που υπόκεινται στις αυστηρότερες απαιτήσεις του Artificial Intelligence Act.