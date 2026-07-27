Αυτό είναι το βίντεο στο οποίο ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε τραγούδι της Κέιτι Πέρι - Γιατί εκείνη ζήτησε να το κατεβάσουν
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το βίντεο στο οποίο ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε τραγούδι της Κέιτι Πέρι - Γιατί εκείνη ζήτησε να το κατεβάσουν

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη και θυμωμένη».

Αυτό είναι το βίντεο στο οποίο ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε τραγούδι της Κέιτι Πέρι - Γιατί εκείνη ζήτησε να το κατεβάσουν
ΗKaty Perry καταδίκασε τη χρήση της μεγάλης επιτυχίας της Firework από τον Λευκό Οίκο σε βίντεο στο TikTok που παρουσίαζε αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε δώσει ποτέ την άδειά της για αυτή τη χρήση του τραγουδιού.

 
Το βίντεο του Λευκού Οίκου, στο οποίο ακούγεται το Firework πάνω από πλάνα πυραύλου που πλήττει ιρανικό πολεμικό πλοίο, συγκέντρωσε περισσότερες από 6 εκατομμύρια προβολές. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Το Ιράν έχει προειδοποιηθεί».


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