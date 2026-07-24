Περπάτημα χωρίς παπούτσια: Γιατί γίνεται η μεγαλύτερη wellness τάση του καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Περπάτημα χωρίς παπούτσια: Γιατί γίνεται η μεγαλύτερη wellness τάση του καλοκαιριού

Όλο και περισσότεροι αφήνουν στην άκρη τα παπούτσια τους, ανακαλύπτοντας ξανά μια από τις πιο απλές συνήθειες της καθημερινότητας.

Περπάτημα χωρίς παπούτσια: Γιατί γίνεται η μεγαλύτερη wellness τάση του καλοκαιριού
Ανάμεσα στις wellness τάσεις που κερδίζουν έδαφος φέτος το καλοκαίρι, υπάρχει μία που δεν απαιτεί εξοπλισμό, συνδρομή σε γυμναστήριο ή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Το περπάτημα χωρίς παπούτσια επιστρέφει στο προσκήνιο, με όλο και περισσότερους να αφιερώνουν λίγα λεπτά της ημέρας για να περπατήσουν ξυπόλητοι στην άμμο, στο γρασίδι ή σε άλλες φυσικές επιφάνειες.

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