Περπάτημα χωρίς παπούτσια: Γιατί γίνεται η μεγαλύτερη wellness τάση του καλοκαιριού

Ανάμεσα στις wellness τάσεις που κερδίζουν έδαφος φέτος το καλοκαίρι, υπάρχει μία που δεν απαιτεί εξοπλισμό, συνδρομή σε γυμναστήριο ή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Το περπάτημα χωρίς παπούτσια επιστρέφει στο προσκήνιο, με όλο και περισσότερους να αφιερώνουν λίγα λεπτά της ημέρας για να περπατήσουν ξυπόλητοι στην άμμο, στο γρασίδι ή σε άλλες φυσικές επιφάνειες.