Περπάτημα χωρίς παπούτσια: Γιατί γίνεται η μεγαλύτερη wellness τάση του καλοκαιριού
Περπάτημα χωρίς παπούτσια: Γιατί γίνεται η μεγαλύτερη wellness τάση του καλοκαιριού
Όλο και περισσότεροι αφήνουν στην άκρη τα παπούτσια τους, ανακαλύπτοντας ξανά μια από τις πιο απλές συνήθειες της καθημερινότητας.
Όλο και περισσότεροι αφήνουν στην άκρη τα παπούτσια τους, ανακαλύπτοντας ξανά μια από τις πιο απλές συνήθειες της καθημερινότητας.
Ανάμεσα στις wellness τάσεις που κερδίζουν έδαφος φέτος το καλοκαίρι, υπάρχει μία που δεν απαιτεί εξοπλισμό, συνδρομή σε γυμναστήριο ή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Το περπάτημα χωρίς παπούτσια επιστρέφει στο προσκήνιο, με όλο και περισσότερους να αφιερώνουν λίγα λεπτά της ημέρας για να περπατήσουν ξυπόλητοι στην άμμο, στο γρασίδι ή σε άλλες φυσικές επιφάνειες.
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