Η τελευταία επιθυμία της μητέρας των Μπεν και Κέισι Άφλεκ, που πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας
Η τελευταία επιθυμία της μητέρας των Μπεν και Κέισι Άφλεκ, που πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας
Σε ηλικία 83 ετών
H Chris Anne Affleck, η μητέρα των Ben και Casey Affleck, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Είχε διαγνωστεί, τον Δεκέμβριο του 2025, με καρκίνο στο πάγκρεας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα