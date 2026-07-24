Foundation με SPF: Αρκεί για την προστασία από τον ήλιο ή χρειαζόμαστε και αντηλιακό;
Foundation με SPF: Αρκεί για την προστασία από τον ήλιο ή χρειαζόμαστε και αντηλιακό;
Αν βασίζεστε μόνο στο foundation με SPF για προστασία από τον ήλιο, ίσως ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε τη beauty ρουτίνα σας.
Αν υπάρχει ένας κανόνας που δεν αλλάζει ποτέ στη skincare ρουτίνα μας, αυτός είναι η καθημερινή χρήση αντηλιακού. Ακόμα κι αν έξω έχει συννεφιά ή περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε εσωτερικούς χώρους, η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία παραμένει απαραίτητη.
Αν αγαπάμε τις γρήγορες και πρακτικές beauty κινήσεις, είναι λογικό να μας δελεάζουν τα foundation ή τα skin tints που περιέχουν SPF. Συνδυάζουν κάλυψη και αντηλιακή προστασία σε ένα προϊόν και κάνουν τη ρουτίνα μας πιο εύκολη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το αντηλιακό.
Η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα foundation με SPF και ένα αντηλιακό με χρώμα είναι ο σκοπός τους. Το αντηλιακό με χρώμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζεται στην απαραίτητη ποσότητα για να προσφέρει την προστασία που αναγράφει η συσκευασία, ενώ παράλληλα χαρίζει μια ελαφριά κάλυψη. Το foundation, από την άλλη, είναι προϊόν μακιγιάζ και το SPF λειτουργεί ως ένα επιπλέον πλεονέκτημα.
Αν αγαπάμε τις γρήγορες και πρακτικές beauty κινήσεις, είναι λογικό να μας δελεάζουν τα foundation ή τα skin tints που περιέχουν SPF. Συνδυάζουν κάλυψη και αντηλιακή προστασία σε ένα προϊόν και κάνουν τη ρουτίνα μας πιο εύκολη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να αντικαταστήσουν το αντηλιακό.
Η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα foundation με SPF και ένα αντηλιακό με χρώμα είναι ο σκοπός τους. Το αντηλιακό με χρώμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζεται στην απαραίτητη ποσότητα για να προσφέρει την προστασία που αναγράφει η συσκευασία, ενώ παράλληλα χαρίζει μια ελαφριά κάλυψη. Το foundation, από την άλλη, είναι προϊόν μακιγιάζ και το SPF λειτουργεί ως ένα επιπλέον πλεονέκτημα.
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