Μπορούμε να ξαναρχίσουμε να ντυνόμαστε ωραία στο αεροδρόμιο;
MARIE CLAIRE

Μπορούμε να ξαναρχίσουμε να ντυνόμαστε ωραία στο αεροδρόμιο;

Σταματήστε να πετάτε φορώντας οριακά τις πιτζάμες σας.

Μπορούμε να ξαναρχίσουμε να ντυνόμαστε ωραία στο αεροδρόμιο;
Αν βρεθείτε στο αεροδρόμιο και κοιτάξετε γύρω σας, τα look δεν θα είναι αξιοσημείωτα, μάλλον το αντίθετο. Φόρμες; Κολάν; Συνδυασμοί που δεν θα σκεφτόμασταν να βάλουμε οπουδήποτε αλλού; Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στους διαδρόμους του αεροδρομίου και στις ουρές αναμονής. Η καλοντυμένη κυρία ή ο εκλεπτυσμένος κύριος θα τραβήξει την προσοχή σας γιατί, κάνει τη διαφορά, ακόμα και αν δεν φοράει κάτι το εκκεντρικό.

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