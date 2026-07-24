Τέσσερα ζώδια που θα απολαύσουν τύχη και αφθονία σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου

Η τύχη και η αφθονία προορίζεται κυρίως για όσους εργάζονται σκληρά, αλλά σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, τέσσερα τουλάχιστον ζώδια θα τις απολαύσουν χωρίς να προσπαθήσουν πολύ. Σύμμαχοί τους, τα αστέρια και οι πλανήτες, καθώς απαλλαγήκαμε από τον Ανάδρομο Ερμή, ενώ ο Ήλιος στον Λέοντα μάς δείχνει με το φως του ότι υπάρχει χαρά στον ορίζοντα.