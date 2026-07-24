Καλές Διακοπές: Τρία νεσεσέρ για τρεις τύπους ταξιδιωτών
Καλές Διακοπές: Τρία νεσεσέρ για τρεις τύπους ταξιδιωτών
Τι επιλέγει για τον προορισμό της μία beauty addict, πώς φτιάχνουμε την τέλεια budget friendly λίστα και τι βάζουμε στη βαλίτσα όταν φεύγουμε με αεροπλάνο.
Τι επιλέγει για τον προορισμό της μία beauty addict, πώς φτιάχνουμε την τέλεια budget friendly λίστα και τι βάζουμε στη βαλίτσα όταν φεύγουμε με αεροπλάνο.
Οι διακοπές ξεκινούν από το νεσεσέρ. Από viral beauty heroes μέχρι έξυπνες budget επιλογές και travel-size προϊόντα που περνούν χωρίς άγχος τον έλεγχο, συγκεντρώσαμε τα απαραίτητα για κάθε τύπο ταξιδιώτη.
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