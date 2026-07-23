Αυτή είναι η πιο ακραία μορφή βίας απέναντι στις γυναίκες που έχει συναντήσει ποτέ σε αποστολή, η Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Αυτή είναι η πιο ακραία μορφή βίας απέναντι στις γυναίκες που έχει συναντήσει ποτέ σε αποστολή, η Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Η Χριστίνα Ψαρρά μιλά στο vidcast του Marie Claire «Γυναίκες», για τις πρωτόγνωρες προκλήσεις της εποχής μας, τη γυναικεία ανθεκτικότητα και τον «αόρατο» κώδικα επικοινωνίας στις πιο σκοτεινές γωνιές του πλανήτη.
Έχει περάσει ατελείωτες ώρες εκεί που οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε μόνο εικόνες στις ειδήσεις. Σε εμπόλεμες ζώνες, σε προσφυγικούς καταυλισμούς, πάνω σε διασωστικά πλοία, σε σημεία όπου η λέξη «άνθρωπος» δοκιμάζεται καθημερινά. Η Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, είναι μια τέτοια περίπτωση. Έχοντας ηγηθεί αποστολών από την Ουκρανία και τη Μεσόγειο μέχρι το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, η ίδια γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι η ανθρωπιστική δράση δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά μια σειρά από δύσκολες, καθημερινές αποφάσεις. Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα