Πώς θα ανακουφιστούμε και αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα τα εγκαύματα από τον ήλιο
Πώς θα ανακουφιστούμε και αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα τα εγκαύματα από τον ήλιο
Ένας οδηγός πρώτων βοηθειών για το δέρμα μας μετά από υπερέκθεση στον ήλιο με απλά και άμεσα βήματα φροντίδας.
ΟΚ, μπορεί να παραλείψαμε το αντηλιακό μία φορά – συμβαίνει στους καλύτερους. Το σημαντικό τώρα είναι να φροντίσουμε σωστά το δέρμα μας για να μειώσουμε τον πόνο και να αποφύγουμε μακροπρόθεσμες βλάβες. Γιατί το ηλιακό έγκαυμα δεν είναι απλώς μία προσωρινή ενόχληση. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος, πρόωρη γήρανση και προβλήματα υφής και τόνου. Ακολουθώντας μερικά βασικά βήματα, μπορούμε να ενισχύσουμε τη φυσική διαδικασία επούλωσης του δέρματος.
Αντιμετωπίζουμε τη φλεγμονή
Το δέρμα μας, όταν καίγεται από τον ήλιο, αντιδρά με έντονη φλεγμονή. Η λήψη ενός μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου, όπως η ιβουπροφαίνη (αν είναι ασφαλές για εμάς), μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τόσο στον πόνο όσο και στο πρήξιμο. Αν χρειαστεί, μπορεί να εφαρμοστεί ήπια κορτιζονούχα κρέμα για 1-2 ημέρες, αποφεύγοντας όμως τη χρήση σε παιδιά.
Αντιμετωπίζουμε τη φλεγμονή
Το δέρμα μας, όταν καίγεται από τον ήλιο, αντιδρά με έντονη φλεγμονή. Η λήψη ενός μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου, όπως η ιβουπροφαίνη (αν είναι ασφαλές για εμάς), μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τόσο στον πόνο όσο και στο πρήξιμο. Αν χρειαστεί, μπορεί να εφαρμοστεί ήπια κορτιζονούχα κρέμα για 1-2 ημέρες, αποφεύγοντας όμως τη χρήση σε παιδιά.
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