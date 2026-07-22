Ο Ιάπωνας πρεσβευτής που μιλά άψογα ελληνικά μάς προτείνει βιβλία για το καλοκαίρι
Ο Ιάπωνας πρεσβευτής που μιλά άψογα ελληνικά μάς προτείνει βιβλία για το καλοκαίρι
Ο Τακαάκι Νέμοτο, που έχει γίνει γνωστός και μέσω των social media, μοιράζεται μαζί μας μερικά από τα «διαμάντια» της ιαπωνικής λογοτεχνίας
Οσύμβουλος και αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Τακαάκι Νεμότο, έχει κερδίσει την εκτίμησή μας τόσο για την αφοσίωσή του στην προώθηση της φιλαναγνωσίας όσο και για τα άψογα ελληνικά του, που εντυπωσιάζουν σε κάθε δημόσια εμφάνισή του. Του ζητήσαμε να μοιραστεί με τους αναγνώστες μας μερικά από τα αγαπημένα του βιβλία της ιαπωνικής λογοτεχνίας.
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