Οι πολύτιμες ιδιότητες του θυμού
Οι πολύτιμες ιδιότητες του θυμού
Καλοί λόγοι για να θυμώσετε με ευεργετικό τρόπο.
Καλοί λόγοι για να θυμώσετε με ευεργετικό τρόπο.
Ξέρατε ότι ο θυμός μπορεί να είναι ένα καλό συναίσθημα όταν χρησιμοποιείται σωστά; Με αυτόν τον τρόπο το ρητό ” προσπάθησε πάντα να δεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων” ποτέ δεν είχε τόσο νόημα. Ο θυμός έχει αρνητική φήμη έναντι άλλων συναισθημάτων και σχεδόν πάντα οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, πολλοί πιστεύουν ότι θα ήμασταν καλύτεροι εάν δεν υπήρχε καθόλου ο θυμός. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι όλα τα συναισθήματα είναι κατάλληλα σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν βιώνονται σε σωστά επίπεδα.
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