Οι πολύτιμες ιδιότητες του θυμού
MARIE CLAIRE

Οι πολύτιμες ιδιότητες του θυμού

Καλοί λόγοι για να θυμώσετε με ευεργετικό τρόπο.

Οι πολύτιμες ιδιότητες του θυμού
Ξέρατε ότι ο θυμός μπορεί να είναι ένα καλό συναίσθημα όταν χρησιμοποιείται σωστά; Με αυτόν τον τρόπο το ρητό ” προσπάθησε πάντα να δεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων” ποτέ δεν είχε τόσο νόημα. Ο θυμός έχει αρνητική φήμη έναντι άλλων συναισθημάτων και σχεδόν πάντα οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, πολλοί πιστεύουν ότι θα ήμασταν καλύτεροι εάν δεν υπήρχε καθόλου ο θυμός. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι όλα τα συναισθήματα είναι κατάλληλα σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν βιώνονται σε σωστά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης