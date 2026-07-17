Τα τρία πιο τυχερά ζώδια για την εβδομάδα που έρχεται, 20-26 Ιουλίου

Μπαίνουμε στην εποχή του Λέοντα, που μας φέρνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αν ανήκουμε στα παρακάτω τρία ζώδια, που την επόμενη εβδομάδα, 20-26 Ιουλίου, είναι στο χέρι τους να πετύχουν ό,τι θελήσουν.