Μια υποψηφιότητα για Emmy που μάλλον δεν περιμέναμε
MARIE CLAIRE

Μια υποψηφιότητα για Emmy που μάλλον δεν περιμέναμε

Στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς Lifestyle

Μια υποψηφιότητα για Emmy που μάλλον δεν περιμέναμε
Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Emmy, που θα απονεμηθούν τον Σεπτέμβριο, ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο όνομα ξεχώρισε στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς Lifestyle: η Meghan Markle διεκδικεί το βραβείο για το «With Love, Meghan», μια παραγωγή σε συνεργασία με το Netflix.

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