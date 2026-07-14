Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κόρη της για να εργαστεί: Επανασυνδέθηκαν όταν εκείνη ήταν επτά ετών

Η ιστορία της Lan Dam, μιας δασκάλας αγγλικών από το Βιετνάμ, θα μπορούσε να είναι η ιστορία πολλών μεταναστών και άλλων ανθρώπων που αναγκάζονται να κάνουν αδιανόητες για τους περισσότερους από εμάς θυσίες για να επιβιώσουν. Χρειάστηκε να εγκαταλείψει την κόρη της, Van, όταν ήταν μόλις 13 μηνών, στα πεθερικά της, για να βγάλει τα προς το ζην καθώς, όπως θυμάται σήμερα μιλώντας στην Deutsche Welle, «ήμουν η μοναδική που στήριζα οικονομικά ολόκληρη την οικογένεια». Μέχρι να καταφέρει να ορθοποδήσει και να την αναλάβει ξανά, το κορίτσι είχε φτάσει επτά ετών.