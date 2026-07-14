Βίντεο: Πώς έμαθε η Ζεντάγια ότι θα είναι η Αθηνά στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο: Πώς έμαθε η Ζεντάγια ότι θα είναι η Αθηνά στην Οδύσσεια του Νόλαν
Ο τρόπος που της το ανακοίνωσε ο Tom Holland
Η Zendaya αποκάλυψε τον γλυκό τρόπο με τον οποίο ο Tom Holland της ανακοίνωσε ότι πήρε ρόλο στην «Οδύσσεια». Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Αθηνά στη νέα ταινία του Christopher Nolan, «The Odyssey», αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Associated Press ότι ο σύζυγός της ήταν εκείνος που της ανακοίνωσε πως είχε επιλεγεί για το καστ της ταινίας.
Όπως αφηγήθηκε η ίδια, ο Tom Holland, ο οποίος ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο του και μόλις είχε επιστρέψει από συνάντηση με τον Christopher Nolan. Τότε της έδωσε το σενάριο της ταινίας, το οποίο οι δυο τους είχαν διαβάσει μαζί το προηγούμενο βράδυ.
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Όπως αφηγήθηκε η ίδια, ο Tom Holland, ο οποίος ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, είχε ήδη εξασφαλίσει τον ρόλο του και μόλις είχε επιστρέψει από συνάντηση με τον Christopher Nolan. Τότε της έδωσε το σενάριο της ταινίας, το οποίο οι δυο τους είχαν διαβάσει μαζί το προηγούμενο βράδυ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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