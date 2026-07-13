Διασκεδαστική λειτουργικότητα σε έντονα χρώματα και εμπνευσμένο σκανδιναβικό design
Διασκεδαστική λειτουργικότητα σε έντονα χρώματα και εμπνευσμένο σκανδιναβικό design
Η επετειακή συλλογή ΙKEA PS 2026 γιορτάζει την παιχνιδιάρικη αισθητική και την ευέλικτη καθημερινότητα μέσα στο σπίτι μας.
Σε έναν ιδανικό κόσμο, η ομορφιά σε κάθε έκφρασή της θα ήταν προσβάσιμη από όλους. Η έννοιά της περιλαμβάνει πολλαπλότητες, αρμονίες, αναλογίες, εκπλήξεις, στοιχεία που ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα. Άλλοτε, μπορεί να είναι πιο υποβλητική, άλλοτε πιο άμεση. Στην περίπτωση της ΙΚΕΑ PS, της νέας επετειακής σειράς με αντικείμενα σπιτιού, είναι και τα δύο, απευθυνόμενη στους φαν της διακόσμησης που θέλουν να είναι η χαρά και το παιχνίδι αναπόσπαστα κομμάτια του κάθε χώρου όπου ζουν.
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