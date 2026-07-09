Η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρώτη σειρά του σόου της Σίλιας Κριθαριώτη - Τη συνόδευσε η αδερφή της (βίντεο)
Η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρώτη σειρά του σόου της Σίλιας Κριθαριώτη - Τη συνόδευσε η αδερφή της (βίντεο)
Δύο ημέρες πριν είχε επισκεφθεί και το ατελιέ της σχεδιάστριας στο Παρίσι.
Στο Παρίσι βρίσκεται η Jennifer Lopez με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής που εξελίσσεται στην πόλη και έδωσε το παρών στην παρουσίαση της νέας σειράς Φθινόπωρο – Χειμώνας 2026 της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη.
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, με τη διάσημη τραγουδίστρια να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, με τη διάσημη τραγουδίστρια να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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