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Η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρώτη σειρά του σόου της Σίλιας Κριθαριώτη - Τη συνόδευσε η αδερφή της (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρώτη σειρά του σόου της Σίλιας Κριθαριώτη - Τη συνόδευσε η αδερφή της (βίντεο)

Δύο ημέρες πριν είχε επισκεφθεί και το ατελιέ της σχεδιάστριας στο Παρίσι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην πρώτη σειρά του σόου της Σίλιας Κριθαριώτη - Τη συνόδευσε η αδερφή της (βίντεο)
Στο Παρίσι βρίσκεται η Jennifer Lopez με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής που εξελίσσεται στην πόλη και έδωσε το παρών στην παρουσίαση της νέας σειράς Φθινόπωρο – Χειμώνας 2026 της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη.

 
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, με τη διάσημη τραγουδίστρια να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της.

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