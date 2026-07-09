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Μεγάλωσε σε μια πολυγαμική οικογένεια με 44 αδέρφια – Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της
MARIE CLAIRE

Μεγάλωσε σε μια πολυγαμική οικογένεια με 44 αδέρφια – Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της

Όταν ήταν μικρή, νόμιζε ότι όλα τα σπίτια ήταν όπως το δικό της

Μεγάλωσε σε μια πολυγαμική οικογένεια με 44 αδέρφια – Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της
Μια μέρα, πρέπει να ήταν 7 ή 8 ετών, μιλούσε με ένα από τα παιδιά των γειτόνων, όταν το ρώτησε: «Εσύ, πόσες μαμάδες έχεις;». «Τι εννοείς;», της απάντησε εκείνο. «Μία μαμά έχω». «Τότε εγώ είπα, αλήθεια; Μία μαμά; Φεύγοντας σκεφτόμουν, πωπω, έχει μόνο μία μαμά. Τι κρίμα».

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