Μεγάλωσε σε μια πολυγαμική οικογένεια με 44 αδέρφια – Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της

Μια μέρα, πρέπει να ήταν 7 ή 8 ετών, μιλούσε με ένα από τα παιδιά των γειτόνων, όταν το ρώτησε: «Εσύ, πόσες μαμάδες έχεις;». «Τι εννοείς;», της απάντησε εκείνο. «Μία μαμά έχω». «Τότε εγώ είπα, αλήθεια; Μία μαμά; Φεύγοντας σκεφτόμουν, πωπω, έχει μόνο μία μαμά. Τι κρίμα».