Μεγάλωσε σε μια πολυγαμική οικογένεια με 44 αδέρφια – Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της
Μεγάλωσε σε μια πολυγαμική οικογένεια με 44 αδέρφια – Σήμερα μοιράζεται την ιστορία της
Όταν ήταν μικρή, νόμιζε ότι όλα τα σπίτια ήταν όπως το δικό της
Μια μέρα, πρέπει να ήταν 7 ή 8 ετών, μιλούσε με ένα από τα παιδιά των γειτόνων, όταν το ρώτησε: «Εσύ, πόσες μαμάδες έχεις;». «Τι εννοείς;», της απάντησε εκείνο. «Μία μαμά έχω». «Τότε εγώ είπα, αλήθεια; Μία μαμά; Φεύγοντας σκεφτόμουν, πωπω, έχει μόνο μία μαμά. Τι κρίμα».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα