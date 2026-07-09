Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς φόρεσε το πιο oνειρικό babydoll φόρεμα από τον οίκο Alexander McQueen
Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς φόρεσε το πιο oνειρικό babydoll φόρεμα από τον οίκο Alexander McQueen
H ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με φόντο έναν καταπράσινο κήπο.
H ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με φόντο έναν καταπράσινο κήπο.
ΗDaisy Edgar-Jones εγκαινίασε επίσημα την περιοδεία προώθησης της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Λογική και Ευαισθησία», στην οποία υποδύεται την Έλινορ Ντάσγουντ, τον ρόλο που είχε ερμηνεύσει η Emma Thompson στην αξέχαστη ταινία του 1995. H ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από ονειρικές φωτογραφίες σε έναν καταπράσινο κήπο, φορώντας μια δημιουργία McQueen που επανερμηνεύει τη σιλουέτα του babydoll.
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