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Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς φόρεσε το πιο oνειρικό babydoll φόρεμα από τον οίκο Alexander McQueen
MARIE CLAIRE

Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς φόρεσε το πιο oνειρικό babydoll φόρεμα από τον οίκο Alexander McQueen

H ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με φόντο έναν καταπράσινο κήπο.

Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς φόρεσε το πιο oνειρικό babydoll φόρεμα από τον οίκο Alexander McQueen
ΗDaisy Edgar-Jones εγκαινίασε επίσημα την περιοδεία προώθησης της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Λογική και Ευαισθησία», στην οποία υποδύεται την Έλινορ Ντάσγουντ, τον ρόλο που είχε ερμηνεύσει η Emma Thompson στην αξέχαστη ταινία του 1995. H ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από ονειρικές φωτογραφίες σε έναν καταπράσινο κήπο, φορώντας μια δημιουργία McQueen που επανερμηνεύει τη σιλουέτα του babydoll.

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