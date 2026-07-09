Ο Τζάστιν Μπαλντόνι μιλά πρώτη φορά για τη διαμάχη του με την Μπλέικ Λάιβλι: «Έχουν ειπωθεί πολλά» (βίντεο)

ΟJustin Baldoni και η σύζυγός του, Emily, δημοσίευσαν το απόγευμα της Τετάρτης ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο μίλησαν για τη δικαστική διαμάχη με τη Blake Lively και σχετικά με όσα συνέβησαν κατά την παραγωγή της ταινίας It Ends with Us (2024).«Δεν έχουμε μιλήσει δημόσια εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Όχι επειδή δεν είχαμε κάτι να πούμε. Κάθε άλλο. Απλώς, κάθε φορά που σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο, νιώθαμε ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Το συζητούσαμε, το επεξεργαζόμασταν και προσευχόμασταν γι’ αυτό», είπε ο ηθοποιός.Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η Emily Baldoni, η οποία ανέφερε ότι υπάρχουν «πάρα πολλά να ειπωθούν» για τη διαμάχη του συζύγου της με τη Blake Lively, η οποία ξεκίνησε το 2024. Τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, η ηθοποιός κατηγόρησε τον Baldoni για σεξουαλική παρενόχληση και για προσπάθεια οργάνωσης διαδικτυακής εκστρατείας δυσφήμησής της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του It Ends with Us, όπου ο Baldoni ήταν σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της.«Είναι δύσκολο να καταλάβεις τι είναι σωστό να ειπωθεί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό που νιώθουμε όμως ότι έχει σημασία είναι πως μπορούμε να πούμε με ειλικρίνεια ότι σήμερα αισθανόμαστε βαθιά ευγνωμοσύνη για πολλούς ανθρώπους και για πολλά πράγματα», δήλωσε.