Chrome nails: Η τάση στα νύχια που κάνει κάθε μανικιούρ να δείχνει πιο πολυτελές
Chrome nails: Η τάση στα νύχια που κάνει κάθε μανικιούρ να δείχνει πιο πολυτελές
Μία αγαπημένη επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τα chrome nails συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στον κόσμο της ομορφιάς και αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσες θέλουν να δώσουν μια μοντέρνα πινελιά στο μανικιούρ τους. Το χαρακτηριστικό γυαλιστερό τους φινίρισμα χαρίζει στα νύχια μια πολυτελή όψη, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα τόσο σε μίνιμαλ όσο και σε πιο εντυπωσιακά σχέδια. Από τις διακριτικές περλέ αποχρώσεις μέχρι τα έντονα χρώματα, οι επιλογές είναι αμέτρητες και καλύπτουν κάθε αισθητική.
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