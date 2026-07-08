Η Αν Χάθαγουέι και η Έλσα Χοσκ παραδίδουν μαθήματα στυλ στις εγκυμοσύνες τους

Σε πρόσφατο photo call για την προώθηση της ταινίας Οδύσσεια του Christopher Nolan, η Anne Hathaway εντυπωσίασε με ένα boho look συνδυάζοντας μπεζ ψηλές μπότες με ένα αέρινο μίνι φόρεμα Blumarine. Η εμφάνιση αυτή έγινε από τις αγαπημένες μας και σπεύσαμε να σκεφτούμε τρόπους να την αντιγράψουμε. Μέχρι που θυμηθήκαμε πως η ηθοποιός είναι έγκυος, στο τρίτο της παιδί. Κάποτε ίσως αυτό σήμαινε πως το στυλ μας αποχαιρετά για 9 μήνες, αλλά όχι πλέον. Εμφανίσεις που θα μπορούσαμε κάλλιστα να επιλέξουμε έτσι κι αλλιώς προσαρμόζονται απλώς στα νέα δεδομένα.