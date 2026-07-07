Δολοφονία γυναίκας στην Κρήτη διαλευκάνθηκε 17 χρόνια μετά, ένοχος 55χρονος - «Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης»

Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατο μιας Σκωτσέζας στην Κρήτη, της Jean Hanlon, ο 55χρονος Έλληνας που εθεωρείτο ύποπτος για τη δολοφονία της κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης με αναστολή και βασικό όρο την παρακολούθησή του από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.