Δολοφονία γυναίκας στην Κρήτη διαλευκάνθηκε 17 χρόνια μετά, ένοχος 55χρονος - «Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης»
Δολοφονία γυναίκας στην Κρήτη διαλευκάνθηκε 17 χρόνια μετά, ένοχος 55χρονος - «Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης»
Η σορός της Jean Hanlon είχε βρεθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009
Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατο μιας Σκωτσέζας στην Κρήτη, της Jean Hanlon, ο 55χρονος Έλληνας που εθεωρείτο ύποπτος για τη δολοφονία της κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης με αναστολή και βασικό όρο την παρακολούθησή του από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα