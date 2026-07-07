Δολοφονία γυναίκας στην Κρήτη διαλευκάνθηκε 17 χρόνια μετά, ένοχος 55χρονος - «Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης»
MARIE CLAIRE

Δολοφονία γυναίκας στην Κρήτη διαλευκάνθηκε 17 χρόνια μετά, ένοχος 55χρονος - «Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης»

Η σορός της Jean Hanlon είχε βρεθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009

Δολοφονία γυναίκας στην Κρήτη διαλευκάνθηκε 17 χρόνια μετά, ένοχος 55χρονος - «Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης»
Δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατο μιας Σκωτσέζας στην Κρήτη, της Jean Hanlon, ο 55χρονος Έλληνας που εθεωρείτο ύποπτος για τη δολοφονία της κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης με αναστολή και βασικό όρο την παρακολούθησή του από την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης