Μήπως ο Dior έδωσε μια πρώτη γεύση από το νυφικό της Tέιλορ Σουίφτ;
Μήπως ο Dior έδωσε μια πρώτη γεύση από το νυφικό της Tέιλορ Σουίφτ;
Η χρονική σύμπτωση ανάμεσα στον γάμο και το couture show του οίκου μοιάζει δύσκολο να θεωρηθεί εντελώς τυχαία.
Λίγες ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι σχεδίασε το νυφικό της Τaylor Swift, ο Jonathan Anderson παρουσίασε στο Παρίσι τη νέα συλλογή υψηλής ραπτικής του οίκου για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026. Και ενώ το νυφικό της Taylor παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, εκείνος φρόντισε να δώσει στους λάτρεις της μόδας έναν ακόμη λόγο να μιλούν ασταμάτητα για τις δημιουργίες του.
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