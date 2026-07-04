H Πάμελα Άντερσον χόρεψε ξυπόλυτη στον γάμο του γιου της - Δείτε φωτογραφίες
MARIE CLAIRE

H Πάμελα Άντερσον χόρεψε ξυπόλυτη στον γάμο του γιου της - Δείτε φωτογραφίες

Το φόρεμα που επέλεξε για τη συγκινητική στιγμή

H Πάμελα Άντερσον χόρεψε ξυπόλυτη στον γάμο του γιου της - Δείτε φωτογραφίες
Όπως φαίνεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γάμους είναι το πρώτο του Ιουλίου, αφού πέρα από την Taylor Swift παντρεύτηκε και ο μικρός γιος της Pamela Anderson, Dylan Lee.

 
Η Pamela Anderson βρέθηκε στο πλευρό του γιου της στον γάμο του με την Paula Bruss σε μια γραφική τελετή σε κήπο στο Saint-Tropez.

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