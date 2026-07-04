H Πάμελα Άντερσον χόρεψε ξυπόλυτη στον γάμο του γιου της - Δείτε φωτογραφίες

Όπως φαίνεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο γάμους είναι το πρώτο του Ιουλίου, αφού πέρα από την Taylor Swift παντρεύτηκε και ο μικρός γιος της Pamela Anderson, Dylan Lee.Η Pamela Anderson βρέθηκε στο πλευρό του γιου της στον γάμο του με την Paula Bruss σε μια γραφική τελετή σε κήπο στο Saint-Tropez.