«Το ChatGPT ενθάρρυνε τον σύντροφό μου να με χωρίσει»: Τρεις αληθινές ιστορίες για όταν η AI μπήκε ανάμεσα σε ένα ζευγάρι

Μπορεί ένα chatbot να επηρεάσει την πορεία μιας σχέσης; Για τρεις ανθρώπους, η απάντηση είναι «ναι». Καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές, επιβεβαίωση ή ακόμη και συναισθηματική υποστήριξη, η AI φαίνεται ότι δεν μένει πάντα έξω από την προσωπική ζωή. Τρεις άνθρωποι περιέγραψαν στο Bustle πώς οι συνομιλίες των συντρόφων τους με το ChatGPT συνέβαλαν στη διάλυση των σχέσεών τους.«Το ChatGPT του πρότεινε να με χωρίσει»Η Lindsey δεν είχε κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η σχέση της περνούσε σοβαρή κρίση. Ένα βράδυ, όμως, όταν χρησιμοποίησε τον υπολογιστή του συντρόφου της για να ολοκληρώσει ένα επαγγελματικό email, είδε στη λίστα του ChatGPT μια συνομιλία με τίτλο που παρέπεμπε σε προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση τους.Από περιέργεια άνοιξε τη συζήτηση και ανακάλυψε ότι επί σχεδόν δύο μήνες εκείνος συζητούσε με το chatbot κάθε αμφιβολία που είχε για τη σχέση τους. Εξέφραζε ερωτήματα για το αν ήταν πραγματικά ερωτευμένος, αν την έβρισκε ελκυστική και αν είχαν μέλλον μαζί.Σύμφωνα με τη Lindsey, οι απαντήσεις του ChatGPT δεν λειτουργούσαν ως μια ουδέτερη δεύτερη γνώμη, αλλά επιβεβαίωναν τις ανησυχίες του, φτάνοντας ακόμη και να του προτείνουν να εξετάσει το ενδεχόμενο του χωρισμού.Η ίδια έφυγε από το σπίτι του χωρίς να πει λέξη. Εκείνος προσπάθησε αργότερα να εξηγήσει ότι όλα όσα έγραφε ήταν αποτέλεσμα του άγχους που ένιωθε για τη σχέση τους και ζήτησε συγγνώμη. Παρότι αποφάσισαν να προσπαθήσουν ξανά, λίγους μήνες αργότερα χώρισαν οριστικά.«Δεν ήξερα πλέον ποιος ήταν η αλήθεια. Αυτός που έλεγε σε εμένα ή εκείνος που έλεγε στο ChatGPT», είπε.