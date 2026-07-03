Taylor Swift και Travis Kelce: Γιατί δώρισαν 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς λίγο πριν από τον γάμο τους
MARIE CLAIRE

Taylor Swift και Travis Kelce: Γιατί δώρισαν 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς λίγο πριν από τον γάμο τους

H κίνηση συνάδει με το προφίλ της τραγουδίστριας.

Taylor Swift και Travis Kelce: Γιατί δώρισαν 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς λίγο πριν από τον γάμο τους
Ενόψει του φημολογούμενου γάμου τους, η Taylor Swift και ο Travis Kelce, δώρισαν, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους που μίλησε στον Guardian, 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

 
Οι δωρεές κατευθύνονται σε 20 οργανισμούς, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πόλεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Nashville, όπου η Taylor Swift ξεκίνησε τη μουσική της πορεία, το Kansas City, έδρα των Kansas City Chiefs όπου αγωνίζεται ο Travis Kelce, και η Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης