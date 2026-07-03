Taylor Swift και Travis Kelce: Γιατί δώρισαν 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς λίγο πριν από τον γάμο τους
Taylor Swift και Travis Kelce: Γιατί δώρισαν 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς λίγο πριν από τον γάμο τους
H κίνηση συνάδει με το προφίλ της τραγουδίστριας.
Ενόψει του φημολογούμενου γάμου τους, η Taylor Swift και ο Travis Kelce, δώρισαν, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους που μίλησε στον Guardian, 26 εκατ. δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
Οι δωρεές κατευθύνονται σε 20 οργανισμούς, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πόλεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Nashville, όπου η Taylor Swift ξεκίνησε τη μουσική της πορεία, το Kansas City, έδρα των Kansas City Chiefs όπου αγωνίζεται ο Travis Kelce, και η Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.
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Οι δωρεές κατευθύνονται σε 20 οργανισμούς, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πόλεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Nashville, όπου η Taylor Swift ξεκίνησε τη μουσική της πορεία, το Kansas City, έδρα των Kansas City Chiefs όπου αγωνίζεται ο Travis Kelce, και η Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα θα πραγματοποιηθεί ο γάμος τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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