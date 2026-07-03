Μια νέα έκθεση για την πριγκίπισσα Νταϊάνα παρουσιάζει τις πιο διάσημες εμφανίσεις της όπως δεν τις έχουμε ξαναδεί
Μια νέα έκθεση για την πριγκίπισσα Νταϊάνα παρουσιάζει τις πιο διάσημες εμφανίσεις της όπως δεν τις έχουμε ξαναδεί
Μια εικαστική αφήγηση της ζωής, του στυλ και της ανθρωπιστικής της δράσης.
Μια εικαστική αφήγηση της ζωής, του στυλ και της ανθρωπιστικής της δράσης.
Ηπριγκίπισσα Diana εξακολουθεί, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, να εμπνέει τη μόδα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία της ανθίζει κυριολεκτικά, μέσα από χιλιάδες φρέσκα λουλούδια.
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