Τα ζώδια που βιώνουν τις αλλαγές που περίμεναν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου

ΟΠλούτωνας βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία από τις 7 Μαΐου 2026 στο ζώδιο του Υδροχόου, μια αστρολογική θέση που συνδέεται με εσωτερική αναθεώρηση γύρω από ζητήματα δύναμης, ελέγχου και προσωπικών ορίων. Στην αστρολογική ερμηνεία, αυτή η περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα έντονη, καθώς συχνά συνοδεύεται από αποκαλύψεις, αποχωρήσεις και ριζικές αλλαγές που λειτουργούν ως «καθαρτήριες» διαδικασίες πριν από ένα νέο ξεκίνημα.Σύμφωνα με αστρολόγους, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026, η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια ό,τι δεν λειτουργεί πλέον, δημιουργώντας χώρο για ανανέωση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει δύσκολες αποφάσεις ή οριστικά κλεισίματα κύκλων.Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότεροΚαρκίνοςΓια τον Καρκίνο, η συγκεκριμένη περίοδος συνδέεται με αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεται την εργασία και τα οικονομικά του δεδομένα. Νέες τεχνολογικές εξελίξεις και εργαλεία μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο απόκτησης εισοδήματος, οδηγώντας σε πιο ευέλικτα και αποδοτικά μοντέλα εργασίας. Η προσαρμοστικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Η περίοδος ευνοεί την αναδιοργάνωση της καθημερινότητας, ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και να δημιουργηθούν πιο σταθερές πηγές εισοδήματος στο μέλλον.