Wimbledon 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις μέσα στο κορτ
MARIE CLAIRE

Wimbledon 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις μέσα στο κορτ

Από τη Naomi Osaka, που έκανε την είσοδό της με μια εντυπωσιακή custom δημιουργία εμπνευσμένη από την παραδοσιακή ιαπωνική ενδυμασία, μέχρι την Coco Gauff, η οποία αγωνίζεται φορώντας κομμάτια από τη συνεργασία Miu Miu x New Balance.

Wimbledon 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις μέσα στο κορτ
Το Wimbledon είναι ίσως το πιο αυστηρό τουρνουά όσον αφορά το dress code, όμως η διοργάνωση του 2026 αποδεικνύει ότι ακόμη και οι κανόνες του λευκού μπορούν να αφήσουν χώρο για δημιουργικότητα. Παρά τον καύσωνα που επικρατεί στο Λονδίνο, οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν περιορίζονται μόνο στις επιδόσεις τους, αλλά ξεχωρίζουν και για τις στυλιστικές τους επιλογές μέσα στο κορτ.

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