Wimbledon 2026: Οι ωραιότερες εμφανίσεις μέσα στο κορτ

Από τη Naomi Osaka, που έκανε την είσοδό της με μια εντυπωσιακή custom δημιουργία εμπνευσμένη από την παραδοσιακή ιαπωνική ενδυμασία, μέχρι την Coco Gauff, η οποία αγωνίζεται φορώντας κομμάτια από τη συνεργασία Miu Miu x New Balance.