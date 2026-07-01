Γιατί η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δεν μπορεί να συνεννοηθεί με άτομα της ηλικίας της; (βίντεο)
Γιατί η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δεν μπορεί να συνεννοηθεί με άτομα της ηλικίας της; (βίντεο)
Όσα είπε η ηθοποιός για τις συνεργασίες και τις φιλίες της.
ΗMillie Bobby Brown μίλησε για μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής της ως παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ, αποκαλύπτοντας ότι συχνά δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με ανθρώπους της ηλικίας της.
Στο επεισόδιο της 29ης Ιουνίου του podcast Happy Sad Confused, η ηθοποιός εξήγησε ότι η παιδική της ηλικία ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη των συνομηλίκων της, καθώς μεγάλωσε σχεδόν αποκλειστικά στα κινηματογραφικά πλατό.
«Μερικές φορές, όταν με πλησιάζουν θαυμαστές της ηλικίας μου και φωνάζουν “Millie!”, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Δυσκολεύομαι περισσότερο να επικοινωνήσω με ανθρώπους της ηλικίας μου», είπε χαρακτηριστικά.
Εξήγησε ότι δεν φοίτησε ποτέ σε ένα τυπικό σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικές εμπειρίες κοινωνικοποίησης. Αντί να μεγαλώνει δίπλα σε συνομηλίκους της, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της με συνεργεία κινηματογραφικών παραγωγών, όπου οι περισσότεροι ήταν άνδρες άνω των 40 ετών.
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Στο επεισόδιο της 29ης Ιουνίου του podcast Happy Sad Confused, η ηθοποιός εξήγησε ότι η παιδική της ηλικία ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη των συνομηλίκων της, καθώς μεγάλωσε σχεδόν αποκλειστικά στα κινηματογραφικά πλατό.
«Μερικές φορές, όταν με πλησιάζουν θαυμαστές της ηλικίας μου και φωνάζουν “Millie!”, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Δυσκολεύομαι περισσότερο να επικοινωνήσω με ανθρώπους της ηλικίας μου», είπε χαρακτηριστικά.
Εξήγησε ότι δεν φοίτησε ποτέ σε ένα τυπικό σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικές εμπειρίες κοινωνικοποίησης. Αντί να μεγαλώνει δίπλα σε συνομηλίκους της, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της με συνεργεία κινηματογραφικών παραγωγών, όπου οι περισσότεροι ήταν άνδρες άνω των 40 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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