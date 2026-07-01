Ιούλιος 2026: Ο πιο λαμπερός μήνας του καλοκαιριού έφτασε – Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια

Με το Δία στον Λέοντα, πώς να μην είναι λαμπερός ο μήνας; Τα υπόλοιπα (ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο έως τις 23/07 και Κρόνος στον Κριό από 27/07, Πανσέληνος στον Υδροχόο στις 29/07) είναι δευτερευούσης σημασίας. Ερχόμαστε στο προσκήνιο, θυμόμαστε τι μας κάνει σταρ, λάμπουμε άφοβα.Καρκίνος(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)Reboot σε όλα. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 14/07 δε ζητάει τίποτα λιγότερο από το να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου. Και με ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου έως τις 23/07 ενδέχεται να πάρει παραπάνω χρόνο αυτό σου το ψάξιμο, αλλά γιατί όχι; Εστω μια φορά, ας βάλεις τον εαυτό σου προτεραιότητα κι ας βάλουν οι άλλοι πλάτη για σένα.Λέων(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)Αν θες να πάρεις ρίσκα και να ξανοιχτείς, ο Δίας στο ζώδιό σου λέει «ναι». Αν θες να τα ξαναβρείς με πρώην, έστω για μερικές βουτιές, οι πλανήτες επίσης λένε «ναι» γύρω στις 14/07 (εγώ βέβαια λέω «όχι», αλλά ποιος μ’ ακούει εμένα). Κι αν θες να πατήσεις το restart σε μια σημαντική σχέση ή συνεργασία, η Πανσέληνος στον 7ο οίκο σου στις 29/07 λέει «βεβαίως».