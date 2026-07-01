Ιούλιος 2026: Ο πιο λαμπερός μήνας του καλοκαιριού έφτασε – Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια
Ιούλιος 2026: Ο πιο λαμπερός μήνας του καλοκαιριού έφτασε – Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια
Ερχόμαστε στο προσκήνιο, θυμόμαστε τι μας κάνει σταρ, λάμπουμε άφοβα
Με το Δία στον Λέοντα, πώς να μην είναι λαμπερός ο μήνας; Τα υπόλοιπα (ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο έως τις 23/07 και Κρόνος στον Κριό από 27/07, Πανσέληνος στον Υδροχόο στις 29/07) είναι δευτερευούσης σημασίας. Ερχόμαστε στο προσκήνιο, θυμόμαστε τι μας κάνει σταρ, λάμπουμε άφοβα.
Καρκίνος
(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)
Reboot σε όλα. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 14/07 δε ζητάει τίποτα λιγότερο από το να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου. Και με ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου έως τις 23/07 ενδέχεται να πάρει παραπάνω χρόνο αυτό σου το ψάξιμο, αλλά γιατί όχι; Εστω μια φορά, ας βάλεις τον εαυτό σου προτεραιότητα κι ας βάλουν οι άλλοι πλάτη για σένα.
Λέων
(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)
Αν θες να πάρεις ρίσκα και να ξανοιχτείς, ο Δίας στο ζώδιό σου λέει «ναι». Αν θες να τα ξαναβρείς με πρώην, έστω για μερικές βουτιές, οι πλανήτες επίσης λένε «ναι» γύρω στις 14/07 (εγώ βέβαια λέω «όχι», αλλά ποιος μ’ ακούει εμένα). Κι αν θες να πατήσεις το restart σε μια σημαντική σχέση ή συνεργασία, η Πανσέληνος στον 7ο οίκο σου στις 29/07 λέει «βεβαίως».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Καρκίνος
(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)
Reboot σε όλα. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 14/07 δε ζητάει τίποτα λιγότερο από το να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου. Και με ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου έως τις 23/07 ενδέχεται να πάρει παραπάνω χρόνο αυτό σου το ψάξιμο, αλλά γιατί όχι; Εστω μια φορά, ας βάλεις τον εαυτό σου προτεραιότητα κι ας βάλουν οι άλλοι πλάτη για σένα.
Λέων
(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)
Αν θες να πάρεις ρίσκα και να ξανοιχτείς, ο Δίας στο ζώδιό σου λέει «ναι». Αν θες να τα ξαναβρείς με πρώην, έστω για μερικές βουτιές, οι πλανήτες επίσης λένε «ναι» γύρω στις 14/07 (εγώ βέβαια λέω «όχι», αλλά ποιος μ’ ακούει εμένα). Κι αν θες να πατήσεις το restart σε μια σημαντική σχέση ή συνεργασία, η Πανσέληνος στον 7ο οίκο σου στις 29/07 λέει «βεβαίως».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα