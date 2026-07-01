Η Έιμι Άνταμς έσωσε άντρα που είχε μαχαιρωθεί στον λαιμό - Πώς τα κατάφερε

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από την προσωπική της ζωή μοιράστηκε η Amy Adams, αποκαλύπτοντας ότι βοήθησε να σωθεί ένας άνδρας που είχε δεχθεί μαχαιριά στον λαιμό, χάρη στις γνώσεις πρώτων βοηθειών που είχε αποκτήσει κατά την προετοιμασία της για έναν τηλεοπτικό ρόλο.Η 51χρονη ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό στο πρόσφατο επεισόδιο του podcast SmartLess, εξηγώντας ότι το 2004 συμμετείχε στη ιατρική σειρά Dr. Vegas, όπου υποδύθηκε την Alice Doherty σε ένα επεισόδιο. Παρότι ο ρόλος της ήταν μικρός, αποδείχθηκε πολύτιμος χρόνια αργότερα.