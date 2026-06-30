«Ο γιος μου δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του»
MARIE CLAIRE

«Ο γιος μου δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του»

Μια υπόθεση αναδεικνύει την ντροπή των αντρών που βρίσκονται στη θέση του θύματος ενδοοικογενειακής βίας

«Ο γιος μου δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του»
Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι, αναμφίβολα, πιο ευάλωτοι στην ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο καθώς έχει ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για την αντιμετώπισή της, και με την έλευση του κινήματος του #metoo, όλο και περισσότερα θύματα παίρνουν την απόφαση να μιλήσουν και να αναζητήσουν μια διέξοδο από τον δυνάστη τους. Τι γίνεται όμως όταν το θύμα είναι άντρας; Μια τέτοια ιστορία αφηγείται μια μητέρα, η Ashe Smith, στην Telegraph, της οποίας ο γιος, James Self, δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του. Η 80χρονη σήμερα γυναίκα παρακινεί άλλους άντρες που υφίστανται βία να ξεπεράσουν τους δισταγμούς τους και να το μοιραστούν.

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