«Ο γιος μου δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του»

Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι, αναμφίβολα, πιο ευάλωτοι στην ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο καθώς έχει ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για την αντιμετώπισή της, και με την έλευση του κινήματος του #metoo, όλο και περισσότερα θύματα παίρνουν την απόφαση να μιλήσουν και να αναζητήσουν μια διέξοδο από τον δυνάστη τους. Τι γίνεται όμως όταν το θύμα είναι άντρας; Μια τέτοια ιστορία αφηγείται μια μητέρα, η Ashe Smith, στην Telegraph, της οποίας ο γιος, James Self, δολοφονήθηκε από τη σύντροφό του. Η 80χρονη σήμερα γυναίκα παρακινεί άλλους άντρες που υφίστανται βία να ξεπεράσουν τους δισταγμούς τους και να το μοιραστούν.