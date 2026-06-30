Δίας στον Λέοντα: Μεγάλη επιτυχία από τις 30 Ιουνίου γι’ αυτά τα ζώδια

Από τις 30 Ιουνίου ο Δίας περνά στον Λέοντα, εγκαινιάζοντας μια ετήσια αστρολογική περίοδο που, σύμφωνα με αστρολογικές προβλέψεις, συνδέεται με επέκταση, τύχη και ενίσχυση της φιλοδοξίας. Ο Δίας θεωρείται παραδοσιακά ο πλανήτης της αφθονίας και της ανάπτυξης, και η διέλευσή του από τον Λέοντα ενισχύει την ανάγκη για δημιουργικότητα, τόλμη και προβολή.Όπως αναφέρει η αστρολόγος Amy Demure στο yourtango.com, πρόκειται για μια περίοδο που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική εξέλιξη, την υλοποίηση στόχων και τη διεύρυνση των οικονομικών δυνατοτήτων, ειδικά για συγκεκριμένα ζώδια που επηρεάζονται πιο έντονα από τη συγκεκριμένη διέλευση.