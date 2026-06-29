Η Σιένα Μίλερ βρήκε το πιο ρομαντικό φόρεμα του φετινού καλοκαιριού
Η Σιένα Μίλερ βρήκε το πιο ρομαντικό φόρεμα του φετινού καλοκαιριού
Η Sienna Miller παραμένει μία από τις πιο αυθεντικές style icons της εποχής μας. Είτε την έχουμε συνδέσει με την ανεπιτήδευτη boho αισθητική της είτε με την ικανότητά της να ανακαλύπτει ανερχόμενα brands πριν γίνουν ευρέως γνωστά, κάθε εμφάνισή της αποτελεί πηγή έμπνευσης.
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