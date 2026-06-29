Πανσέληνος Ιουνίου: Τα ζώδια που επηρεάζονται από το πρώτο σημαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού

ΗΠανσέληνος στον Αιγόκερω κορυφώνεται τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου και θεωρείται μία από τις πιο ευνοϊκές και αισιόδοξες σεληνιακές στιγμές του 2026. Καθώς πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της περιόδου του Καρκίνου, αποτελεί την πρώτη σημαντική πανσέληνο του καλοκαιριού και σας βοηθά να ολοκληρώσετε έναν κύκλο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν νέο.Η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου, αναλυτικάΚάθε πανσέληνος έχει τη δική της ξεχωριστή αστρολογική δυναμική. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τόσο ιδιαίτερη είναι ότι συμπίπτει με το τέλος της ετήσιας διέλευσης του Δία στον Καρκίνο. Ο πλανήτης της ανάπτυξης, της αφθονίας και της αισιοδοξίας βρίσκεται στον Καρκίνο από τις 9 Ιουνίου 2025 και, λίγο πριν περάσει στον Λέοντα, κορυφώνει την ευεργετική του επιρροή.Οι πανσέληνοι σχετίζονται με την ολοκλήρωση και την εκπλήρωση των προσπαθειών που ξεκίνησαν στο παρελθόν. Κάτι που άρχισε περίπου πριν από έξι μήνες, με τη Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω, είναι πιθανό τώρα να φτάνει στην κορύφωσή του.Αν και ο Αιγόκερως συνδέεται συχνά με την καριέρα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες, στην πραγματικότητα αφορά και την κληρονομιά που αφήνουμε πίσω μας, καθώς και τη δημιουργία μιας ζωής με ουσιαστικό νόημα. Παράλληλα, ο ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο μπορεί να επαναφέρει πρόσωπα, ευκαιρίες ή καταστάσεις από το παρελθόν. Ωστόσο, λόγω της θολής επιρροής του Ποσειδώνα, καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές υπογραφές ή δεσμεύσεις μέχρι ο Ερμής να επιστρέψει σε ορθή πορεία, στις 23 Ιουλίου.