«Big Little Lies»: Όλα όσα ξέρουμε για την τρίτη σεζόν
MARIE CLAIRE

«Big Little Lies»: Όλα όσα ξέρουμε για την τρίτη σεζόν

Η Reese Witherspoon επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας

«Big Little Lies»: Όλα όσα ξέρουμε για την τρίτη σεζόν
Η Reese Witherspoon επιβεβαίωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνισή της στο Tonight Show ότι η τρίτη σεζόν του «Big Little Lies» βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας. Η 50χρονη παραγωγός της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς και πρωταγωνίστριά της, αναφέρθηκε επίσης στην κυκλοφορία του σίκουελ του ομώνυμου βιβλίου της Liane Moriarty, που θα αποτελέσει οδηγό για την επόμενη σεζόν: «Θα δείτε πού κατευθυνόμαστε. Θα δημιουργήσουμε τη σειρά σύμφωνα με αυτό το βιβλίο».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης