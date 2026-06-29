«Big Little Lies»: Όλα όσα ξέρουμε για την τρίτη σεζόν

Η Reese Witherspoon επιβεβαίωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνισή της στο Tonight Show ότι η τρίτη σεζόν του «Big Little Lies» βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας. Η 50χρονη παραγωγός της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς και πρωταγωνίστριά της, αναφέρθηκε επίσης στην κυκλοφορία του σίκουελ του ομώνυμου βιβλίου της Liane Moriarty, που θα αποτελέσει οδηγό για την επόμενη σεζόν: «Θα δείτε πού κατευθυνόμαστε. Θα δημιουργήσουμε τη σειρά σύμφωνα με αυτό το βιβλίο».