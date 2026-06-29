«Θυμάσαι το βράδυ που περάσαμε κοιτώντας τα κινητά μας; Ούτε εγώ» – Η καμπάνια που είναι μια υπενθύμιση της πραγματικής ζωής
«Θυμάσαι το βράδυ που περάσαμε κοιτώντας τα κινητά μας; Ούτε εγώ» – Η καμπάνια που είναι μια υπενθύμιση της πραγματικής ζωής
Επιτίθεται εμμέσως στην ψηφιακή πραγματικότητα, το ΑΙ και την απομάκρυνση από την ανθρώπινη επαφή που αυτά συνεπάγονται
Με μια νέα καμπάνια, η εταιρεία Polaroid των ομώνυμων καμερών μας υπενθυμίζει την αξία των μικρών στιγμών και της ζωής offline και μας προτρέπει να αγκαλιάσουμε και να επανέλθουμε σε έναν πιο αναλογικό τρόπο ζωής.
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