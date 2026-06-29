«Θυμάσαι το βράδυ που περάσαμε κοιτώντας τα κινητά μας; Ούτε εγώ» – Η καμπάνια που είναι μια υπενθύμιση της πραγματικής ζωής
MARIE CLAIRE

«Θυμάσαι το βράδυ που περάσαμε κοιτώντας τα κινητά μας; Ούτε εγώ» – Η καμπάνια που είναι μια υπενθύμιση της πραγματικής ζωής

Επιτίθεται εμμέσως στην ψηφιακή πραγματικότητα, το ΑΙ και την απομάκρυνση από την ανθρώπινη επαφή που αυτά συνεπάγονται

«Θυμάσαι το βράδυ που περάσαμε κοιτώντας τα κινητά μας; Ούτε εγώ» – Η καμπάνια που είναι μια υπενθύμιση της πραγματικής ζωής
Με μια νέα καμπάνια, η εταιρεία Polaroid των ομώνυμων καμερών μας υπενθυμίζει την αξία των μικρών στιγμών και της ζωής offline και μας προτρέπει να αγκαλιάσουμε και να επανέλθουμε σε έναν πιο αναλογικό τρόπο ζωής.

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