«Θυμάσαι το βράδυ που περάσαμε κοιτώντας τα κινητά μας; Ούτε εγώ» – Η καμπάνια που είναι μια υπενθύμιση της πραγματικής ζωής

Με μια νέα καμπάνια, η εταιρεία Polaroid των ομώνυμων καμερών μας υπενθυμίζει την αξία των μικρών στιγμών και της ζωής offline και μας προτρέπει να αγκαλιάσουμε και να επανέλθουμε σε έναν πιο αναλογικό τρόπο ζωής.