«Έχουμε και Λέμε»: Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που νομίζεις

Deepfakes, αλγόριθμος, fake news, ψεύτικη δημοτικότητα και μια σειρά από επιστημονικά δεδομένα συνηγορούν στο ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής δεν είναι το να βρεθούν πληροφορίες, αλλά να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποιες μπορούμε να εμπιστευθούμε και ποιες όχι.