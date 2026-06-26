«Έχουμε και Λέμε»: Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που νομίζεις
«Έχουμε και Λέμε»: Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που νομίζεις
Γιατί η φράση «το είδα με τα μάτια μου» δεν είναι πια αρκετή.
Deepfakes, αλγόριθμος, fake news, ψεύτικη δημοτικότητα και μια σειρά από επιστημονικά δεδομένα συνηγορούν στο ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής δεν είναι το να βρεθούν πληροφορίες, αλλά να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποιες μπορούμε να εμπιστευθούμε και ποιες όχι.
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