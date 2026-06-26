Τι χρειάζεται ένα παιδί που δεν πέτυχε στις Πανελλήνιες, σύμφωνα με μία ψυχολόγο

Η ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών δεν είναι ίδια για όλα τα παιδιά. Κάθε χρόνο γράφονται πολλές διαφορετικές ιστορίες. Άλλες συνοδεύονται με χαμόγελα και ανακούφιση και άλλες με σιωπή και απογοήτευση.Είναι φυσικό να χαρούμε με την επιτυχία ενός παιδιού. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να θυμόμαστε ότι, την ίδια στιγμή, κάποιο άλλο παιδί μπορεί να προσπαθεί να διαχειριστεί μια αποτυχία, της οποία θεωρεί πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη.