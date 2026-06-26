Η 40χρονη που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ smartphone – και δεν σκοπεύει να το κάνει

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Σε μια εποχή όπου τα smartphones αποτελούν σχεδόν προέκταση του χεριού μας, η καθημερινότητα χωρίς εφαρμογές, social media, χάρτες και διαρκείς ειδοποιήσεις μοιάζει για πολλούς αδιανόητη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά να ζουν «όπως παλιά», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι στερούνται ορισμένες ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας.Η Cheryl Geliebter, μια 40χρονη κάτοικος της Νέας Υόρκης, είναι μία από αυτούς. Δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ smartphone ως προσωπικό κινητό τηλέφωνο και, όπως λέει, δεν σκοπεύει να το κάνει ούτε στο μέλλον.«Οι περισσότεροι εκπλήσσονται όταν βλέπουν το κινητό μου», λέει στο CNBC Make It. Η ίδια εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα flip phone, δηλαδή ένα κινητό με βασικές λειτουργίες κλήσεων και μηνυμάτων και περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο.Για εκείνη, αυτή η επιλογή προσφέρει κάτι που θεωρεί πολύτιμο: τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους ανθρώπους χωρίς τους περισπασμούς του internet και των συνεχών ειδοποιήσεων.«Δεν θα ήμουν υπεύθυνη αν είχα smartphone»Η Cheryl Geliebter απέκτησε το πρώτο της κινητό τηλέφωνο στα 15 της χρόνια, όμως δεν το είδε ποτέ ως κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο.Προτιμούσε να μιλά με τους φίλους της από το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού και να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για email και μηνύματα. Όταν τα smartphones άρχισαν να γίνονται δημοφιλή, η οικογένειά της συνέχισε για αρκετό διάστημα να χρησιμοποιεί κινητά παλαιότερης τεχνολογίας.Ο πατέρας της απέκτησε smartphone το 2016, κυρίως για να ενημερώνεται για την κίνηση στους δρόμους, ενώ η μητέρα της έκανε την αλλαγή πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σταμάτησε να υποστηρίζει τις παλαιότερες συσκευές.Η ίδια και ο μικρότερος αδελφός της παραμένουν πιστοί στα κινητά με πλήκτρα.