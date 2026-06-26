Έλλη Στάη: Συμπλήρωσε το καλοκαιρινό της σύνολο με ένα ζευγάρι εσπαντρίγες - Η σπάνια έξοδος
MARIE CLAIRE

Έλλη Στάη: Συμπλήρωσε το καλοκαιρινό της σύνολο με ένα ζευγάρι εσπαντρίγες - Η σπάνια έξοδος

Για την παράσταση Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας.

Έλλη Στάη: Συμπλήρωσε το καλοκαιρινό της σύνολο με ένα ζευγάρι εσπαντρίγες - Η σπάνια έξοδος
Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 25 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού με αφορμή τη θεατρική παράσταση που σκηνοθετεί ο Στάθης Λιβαθινός, Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας.
 
Ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν την παράσταση ήταν και η Έλλη Στάη, η οποία επιλέγει με μεγάλη προσοχή το πού θα δώσει το παρών. Στο Ηρώδειο βρέθηκε και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία προτίμησε το μαύρο χρώμα, συνδυάζοντας το μακρύ φόρεμά της με statement κόσμημα στον λαιμό.

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