Έλλη Στάη: Συμπλήρωσε το καλοκαιρινό της σύνολο με ένα ζευγάρι εσπαντρίγες - Η σπάνια έξοδος
Έλλη Στάη: Συμπλήρωσε το καλοκαιρινό της σύνολο με ένα ζευγάρι εσπαντρίγες - Η σπάνια έξοδος
Για την παράσταση Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 25 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού με αφορμή τη θεατρική παράσταση που σκηνοθετεί ο Στάθης Λιβαθινός, Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας.
Ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν την παράσταση ήταν και η Έλλη Στάη, η οποία επιλέγει με μεγάλη προσοχή το πού θα δώσει το παρών. Στο Ηρώδειο βρέθηκε και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία προτίμησε το μαύρο χρώμα, συνδυάζοντας το μακρύ φόρεμά της με statement κόσμημα στον λαιμό.
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Ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν την παράσταση ήταν και η Έλλη Στάη, η οποία επιλέγει με μεγάλη προσοχή το πού θα δώσει το παρών. Στο Ηρώδειο βρέθηκε και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία προτίμησε το μαύρο χρώμα, συνδυάζοντας το μακρύ φόρεμά της με statement κόσμημα στον λαιμό.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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