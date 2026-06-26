Το εύκολο τρικ με το ρουζ που χαρίζει την πιο φυσική ηλιοκαμένη όψη
Το εύκολο τρικ με το ρουζ που χαρίζει την πιο φυσική ηλιοκαμένη όψη
Η τεχνική ακούει στο όνομα W Blush και έχει γίνει viral στο TikTok.
Δεν πάτε πουθενά χωρίς να εφαρμόσετε στο πρόσωπό σας αντηλιακό; Ταυτόχρονα σας αρέσει η ηλιοκαμένη απόχρωση που αποκτά η επιδερμίδα μετά το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα; Τότε το τρικ στο μακιγιάζ που ακούει στο όνομα W blush είναι ιδανικό για εσάς.
Η τεχνική είναι πολύ απλή και θέλει απλά να σχεδιάσετε το γράμμα W στο πρόσωπό σας, περνώντας το και πάνω από τη μύτη. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, νεανικό και.. ηλιοκαμένο, χωρίς να έχετε βάλει σε κίνδυνο την υγεία της επιδερμίδας σας.
Η τεχνική είναι πολύ απλή και θέλει απλά να σχεδιάσετε το γράμμα W στο πρόσωπό σας, περνώντας το και πάνω από τη μύτη. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, νεανικό και.. ηλιοκαμένο, χωρίς να έχετε βάλει σε κίνδυνο την υγεία της επιδερμίδας σας.
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