Το εύκολο τρικ με το ρουζ που χαρίζει την πιο φυσική ηλιοκαμένη όψη

Η τεχνική ακούει στο όνομα W Blush και έχει γίνει viral στο TikTok.



Δεν πάτε πουθενά χωρίς να εφαρμόσετε στο πρόσωπό σας αντηλιακό; Ταυτόχρονα σας αρέσει η ηλιοκαμένη απόχρωση που αποκτά η επιδερμίδα μετά το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα; Τότε το τρικ στο μακιγιάζ που ακούει στο όνομα W blush είναι ιδανικό για εσάς.







Η τεχνική είναι πολύ απλή και θέλει απλά να σχεδιάσετε το γράμμα W στο πρόσωπό σας, περνώντας το και πάνω από τη μύτη. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκο, νεανικό και.. ηλιοκαμένο, χωρίς να έχετε βάλει σε κίνδυνο την υγεία της επιδερμίδας σας.

26.06.2026, 14:30