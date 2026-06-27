Ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Προετοιμαστείτε για μία ακόμη περίοδο ανάδρομου Ερμή, η οποία αυτή τη φορά πραγματοποιείται στο ζώδιο του Καρκίνου και αναμένεται να φέρει έντονο συναισθηματικό χρώμα στις εξελίξεις του καλοκαιριού. Καθώς ο Ερμής κινείται ανάδρομα σε ένα ζώδιο που συνδέεται με το συναίσθημα, τη φροντίδα και τις προσωπικές σχέσεις, πολλοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν την εσωτερική τους ζωή, παλιές εκκρεμότητες και την ανάγκη για επαναξιολόγηση.Τι να περιμένουμε από τον ανάδρομο Ερμή στον ΚαρκίνοΑν και ο Ερμής θα γυρίσει επίσημα ανάδρομος στις 29 Ιουνίου, η επιρροή του γίνεται αισθητή ήδη από τη φάση της «σκιάς» του, η οποία έχει ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο. Το διάστημα αυτό μπορεί να συνοδευτεί από απρόβλεπτες καταστάσεις, συναισθηματικές μεταβολές και γεγονότα που ωθούν σε βαθύτερη ενδοσκόπηση.Η περίοδος αυτή προσφέρεται για αναθεώρηση επιλογών, κατανόηση παλαιότερων εμπειριών και επεξεργασία συναισθημάτων που ίσως είχαν παραμεριστεί. Παρότι οι εξελίξεις ενδέχεται να φαίνονται απαιτητικές, μπορούν να λειτουργήσουν ως αφορμή για προσωπική ανάπτυξη και μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα.Κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ερμή, πολλοί θα αποκτήσουν μεγαλύτερη διαύγεια σχετικά με θέματα που τους απασχολούν εδώ και καιρό, ενώ δεν αποκλείεται να νιώσουν ότι σταδιακά διαμορφώνεται μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το επόμενο βήμα της ζωής τους.Καθώς η περίοδος της σκιάς διαρκεί έως τον Αύγουστο, το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά. Η φροντίδα του εαυτού, η ξεκούραση και η εμπιστοσύνη στη διαίσθηση θεωρούνται σημαντικά εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση αυτής της ενέργειας.