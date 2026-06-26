Η Στόκχολμ του Casa de Papel έγκυος ξανά - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

ΗEsther Acebo, η Ισπανίδα ηθοποιός, που έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από τη σειρά La Casa de Papel, ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για δεύτερη φορά και αποκάλυψε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.Παρότι επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, μοιραζόμενη μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Diego Martire, και την κόρη τους, Sol, που γεννήθηκε το 2022, ανακοινώνοντας ότι η οικογένειά τους μεγαλώνει.«Ναι, στη VillaRizos μετράμε ξανά τον χρόνο σε εβδομάδες», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Σε μία από αυτές, η ηθοποιός ποζάρει με εμφανή πλέον τη φουσκωμένη κοιλιά της, φορώντας χαμηλόμεσο παντελόνι και σουτιέν.Ξεχωρίζει επίσης ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη μικρή Sol, η οποία αγγίζε την κοιλιά της μητέρας της. Η Esther Acebo δεν έχει αποκαλύψει ακόμη αν περιμένει αγόρι ή κορίτσι.