Αν το καλοκαίρι γίνει ερμηνεία, παύει να είναι το καλοκαίρι που ξέραμε
Αν το καλοκαίρι γίνει ερμηνεία, παύει να είναι το καλοκαίρι που ξέραμε
Η ιδανική ευκαιρία να αποσυνδεθούμε αντί να αγχωνόμαστε για το τι υλικό θα μοιραστούμε από ταξίδια και εξορμήσεις.
Κάποτε το καλοκαίρι ήταν συνώνυμο της ανεμελιάς. Ήταν η εποχή που άφηνες πίσω το πρόγραμμα, τα deadlines και τις υποχρεώσεις. Δεν χρειαζόταν να συμβεί κάτι σπουδαίο για να περάσεις καλά. Μια παραλία, μια παρέα, ένας ντάκος και μια διάθεση να χαθείς και να αποσυνδεθείς για λίγο αρκούσαν.
Οι διακοπές δεν ήταν project με στρατηγική και ο μόνος στόχος ήταν η ξεκούραση και η καλοπέραση. Τώρα συχνά συνοδεύονται από λίστες με μέρη που «πρέπει» να επισκεφθείς ή φωτογραφίες που «πρέπει» να βγάλεις μέχρι να μπορέσεις να χαλαρώσεις και, αν είσαι τυχερή, να ξεκινήσεις πραγματικά τις ανέμελες διακοπές σου αφού έχεις εκπληρώσει τον στόχο. Το να γυρίζεις πίσω με φορτισμένες μπαταρίες και ιστορίες πάει να αντικατασταθεί από την επιθυμία να επιστρέψεις πίσω με περιεχόμενο για τα social media.
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Οι διακοπές δεν ήταν project με στρατηγική και ο μόνος στόχος ήταν η ξεκούραση και η καλοπέραση. Τώρα συχνά συνοδεύονται από λίστες με μέρη που «πρέπει» να επισκεφθείς ή φωτογραφίες που «πρέπει» να βγάλεις μέχρι να μπορέσεις να χαλαρώσεις και, αν είσαι τυχερή, να ξεκινήσεις πραγματικά τις ανέμελες διακοπές σου αφού έχεις εκπληρώσει τον στόχο. Το να γυρίζεις πίσω με φορτισμένες μπαταρίες και ιστορίες πάει να αντικατασταθεί από την επιθυμία να επιστρέψεις πίσω με περιεχόμενο για τα social media.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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