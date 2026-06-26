Αν το καλοκαίρι γίνει ερμηνεία, παύει να είναι το καλοκαίρι που ξέραμε
MARIE CLAIRE

Αν το καλοκαίρι γίνει ερμηνεία, παύει να είναι το καλοκαίρι που ξέραμε

Η ιδανική ευκαιρία να αποσυνδεθούμε αντί να αγχωνόμαστε για το τι υλικό θα μοιραστούμε από ταξίδια και εξορμήσεις.

Αν το καλοκαίρι γίνει ερμηνεία, παύει να είναι το καλοκαίρι που ξέραμε
Κάποτε το καλοκαίρι ήταν συνώνυμο της ανεμελιάς. Ήταν η εποχή που άφηνες πίσω το πρόγραμμα, τα deadlines και τις υποχρεώσεις. Δεν χρειαζόταν να συμβεί κάτι σπουδαίο για να περάσεις καλά. Μια παραλία, μια παρέα, ένας ντάκος και μια διάθεση να χαθείς και να αποσυνδεθείς για λίγο αρκούσαν.

 
 
Οι διακοπές δεν ήταν project με στρατηγική και ο μόνος στόχος ήταν η ξεκούραση και η καλοπέραση. Τώρα συχνά συνοδεύονται από λίστες με μέρη που «πρέπει» να επισκεφθείς ή φωτογραφίες που «πρέπει» να βγάλεις μέχρι να μπορέσεις να χαλαρώσεις και, αν είσαι τυχερή, να ξεκινήσεις πραγματικά τις ανέμελες διακοπές σου αφού έχεις εκπληρώσει τον στόχο. Το να γυρίζεις πίσω με φορτισμένες μπαταρίες και ιστορίες πάει να αντικατασταθεί από την επιθυμία να επιστρέψεις πίσω με περιεχόμενο για τα social media.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης