Street style: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από την ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για την άνοιξη του 2027 είναι σε εξέλιξη, οι street stylers όμως λανσάρουν τις μεγαλύτερες τάσεις της τρέχουσας σεζόν, στους δρόμους της ιταλικής πόλης.



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24.06.2026, 10:15