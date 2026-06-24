Street style: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από την ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Street style: Οι ωραιότερες εμφανίσεις από την ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Τα καλύτερα στιγμιότυπα που εντοπίσαμε μέχρι στιγμής.
Τα καλύτερα στιγμιότυπα που εντοπίσαμε μέχρι στιγμής.
Η ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για την άνοιξη του 2027 είναι σε εξέλιξη, οι street stylers όμως λανσάρουν τις μεγαλύτερες τάσεις της τρέχουσας σεζόν, στους δρόμους της ιταλικής πόλης.
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