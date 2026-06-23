Mappemonde: Μια γαστρονομική εμπειρία στην κορυφή της Αθήνας
Mappemonde: Μια γαστρονομική εμπειρία στην κορυφή της Αθήνας
Ο Executive Chef Δημήτρης Αρσενίδης και η Pastry Chef Νάντια Μακρυγιάννη υπογράφουν το νέο γαστρονομικό κεφάλαιο του ξενοδοχείου.
Υπάρχουν βραδιές που η γαστρονομία ξεπερνά το πλαίσιο ενός απλού δείπνου και μετατρέπεται σε μια πραγματική εμπειρία μύησης καθώς η πόλη απλώνεται φωτισμένη στα πόδια σου από τον δέκατο όροφο του Athens Capital Hotel. Η επίσκεψή μου στο εστιατόριο Mappemonde ήταν ακριβώς αυτό, ένα ταξίδι όπου η ελληνική παράδοση συναντά την κοσμοπολίτικη φινέτσα και η μαγεία της θέας στην Αθήνα γίνεται το ιδανικό σκηνικό για μια γαστρονομική αναζήτηση.
Από τον Φεβρουάριο του 2026, ο Executive Chef Δημήτρης Αρσενίδης κρατά τα ηνία της κουζίνας έχοντας στο πλευρό του μια δυναμική ομάδα είκοσι έξι μαγείρων. Με μια πορεία που έχει σφυρηλατηθεί στις κουζίνες των Βρυξελλών και της Αθήνας, ο σεφ φέρνει έναν αέρα ανανέωσης βασισμένο στη βαθιά γνώση της ελληνικής γης, επιλέγοντας εξαιρετικές πρώτες ύλες και δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με μικρούς Έλληνες παραγωγούς.
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Από τον Φεβρουάριο του 2026, ο Executive Chef Δημήτρης Αρσενίδης κρατά τα ηνία της κουζίνας έχοντας στο πλευρό του μια δυναμική ομάδα είκοσι έξι μαγείρων. Με μια πορεία που έχει σφυρηλατηθεί στις κουζίνες των Βρυξελλών και της Αθήνας, ο σεφ φέρνει έναν αέρα ανανέωσης βασισμένο στη βαθιά γνώση της ελληνικής γης, επιλέγοντας εξαιρετικές πρώτες ύλες και δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με μικρούς Έλληνες παραγωγούς.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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